عصام الصقر: المستثمرون والبنوك الكويتية حريصون على التواجد بمصر

مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني عصام الصقر ممثل اتحاد المصارف الكويتية: إن الكويت لديها نظام مالي قوي قادر على مواجهة الأزمات والتحديات العالمية، واستطاع أن يساعدها على مواجهة تحديات جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية- الأوكرانية.

وقال خلال كلمته في ملتقى الأعمال المصري- الكويتي ممثلا عن اتحاد مصارف الكويت: إن عدد الشركات الكويتية المسجلة في بورصة الكويت 169 شركة موزعة على قطاعات كثيرة بحجم تداول 8.4 مليارات دينار، كما أن أرباح بورصة الكويت بلغت 10.7 مليارات دينار بنهاية النصف الأول من العام الحالي 2022.

وشدد على أن جميع بنوك الكويت لديها استقرار مادي، وقادرة على دعم القطاعات والمجالات المختلفة.

وأشار إلى أن أرباح البنوك الكويتية بلغت 564 مليون دينار وهو رقم جيد جدا، موضحاً أن العالم يمر بظروف صعبة نتيجة استمرار الأزمة الروسية- الأوكرانية. وقال إن إجمالي الودائع في البنوك الكويتية يبلغ 47 مليار دينار.

وتابع عصام الصقر، أن القطاع المصرفي الكويتي يعمل على تطوير الكفاءة التشريعية وتأسيس بنوك رقمية جديدة لدعم خطة التحول الرقمي وجذب المزيد من رؤوس الأموال للكويت خلال الفترة المقبلة.

وبين أن استثمارات الكويت في مصر تبلغ 20 مليار دولار وتحتل الكويت المرتبة الثالثة عربيا في مصر، والاستثمار الكويتي في مصر يزداد يوما بعد يوم وهناك إقبال كبير من جميع المستثمرين بالكويت على فتح مجالات عمل جديدة في مصر.

وشدد على أن بنك الكويت الوطني مصر حقق أرباحاً قياسية في مصر، ولديه محفظة تمويلات جيدة وقوية في مصر، موضحا أن السوق الاستثماري في مصر من الممكن أن يصبح أكثر قوة من خلال دعم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال العرب والأجانب.

ودعا الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، إلى القضاء على البيروقراطية التي تعطل عمل بعض المستثمرين مطالبا بإعادة النظر في موضوع الشباك الواحد للتراخيص.

وقال إن مصر لها مكانة خاصة في قلب كل كويتي، والجميع في الكويت يحترم ويحب مصر وبالتالي رجال الأعمال والبنوك الكويتية حريصة على التواجد في مصر خلال الفترة المقبلة.

فيما قال عبدالله السلطي ممثل شركة الجودة الكويتية للأغذية إن هناك فرصا استثمارية عديدة في مصر خلال الوقت الحالي.

وتابع في كلمته بالملتقى أن حجم سوق الأغذية والفاكهة الكويتي يبلغ 590 مليون دينار ومن الممكن أن يصل إلى مليار دينار سنويًا.

وقال إن شركته متوسطة الحجم وتسعى لان تكبر وان تفتح أسواقا جديدة في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

