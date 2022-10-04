الأتربي: حريصون على جذب الاستثمارات الكويتية لمصر

مال وأعمال

كشف محمد الاتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، رئيس اتحاد البنوك المصرية، رئيس بنك مصر، إن هناك 3 بنوك كويتية تعمل في مصر وهناك حصة 50% للكويت في البنك العربي الأفريقي.

وأضاف خلال منتدى الأعمال المصري الكويتي بحضور 45 شركة ورجل أعمال كويتي، أن حجم استثمارات الكويت في مصر يبلغ 20 مليار دولار وهو رقم يعكس العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحاً أن الكويت رابع شريك تجاري في مصر وثالث مستثمر عربي.

وأكد، أن مصر حريصة على دعم المناخ الاستثماري وتوفير التمويلات البنكية التي يحتاجها القطاع الخاص سواء كان محلياً أو أجنبياً. وأضاف أن اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر مستعدان لتمويل أي اتفاقيات استثمارية توقع مع المستثمرين الكويتيين.

وتابع أن مصر دولة واعدة وقوية وسجلت أعلى معدل نمو في تاريخها العام الحالي بنسبة 6.6%، موضحاً أن أصول القطاع المصرفي تجاوزت 4 تريليونات دولار بنهاية العام الماضي.

وأضاف أن هناك 42 بنكا عربيا ضمن قائمة أفضل 1000 بنك في العالم منها 7 بنوك مصرية و7 بنوك كويتية إضافة إلى وجود 3 بنوك كويتية تعمل داخل مصر كما أن الكويت تمتلك 50% من أسهم البنك العربي الأفريقي في مصر.

وقال الاتربي إن جميع الفرص الاستثمارية المصرية معروضة ومتاحة أمام مجتمع الأعمال الكويتي لاسيما في قطاعات الإسكان والسياحة، مشيرا إلى وجود توجيهات رئاسية بتعزيز التعاون المصرفي مع البنوك العربية والخليجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة خلال الفترة المقبلة. وأكد أنه سيتم التواصل مع البنوك الكويتية واتحاد المصارف العربية لتفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين وخاصة التبادل التجاري ومشروعات الشراكة خاصة أن الكويت من الدول القوية القادرة على تنفيذ مشروعات ضخمة.

وأوضح أن هناك 400 مليار جنيه تم ضخها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، نظرا لأهمية هذا القطاع الهام، عبر تمويلات مدعمة وهناك 25% من التمويلات تذهب لهذا القطاع. وذكر الاتربي أن القروض تخطت 3.5 تريليونات جنيه مصري العام الماضي، وحجم الودائع لدى البنوك يتخطى 4.5 تريليونات جنيه وهذا يؤكد القدرات القوية للقطاع المصرفي الذي شهد إعادة هيكلة منذ 2003 ونجح في عبور كل الأزمات بداية من الأزمة المالية العالمية 2008 مرورا بثورتين.

ولفت إلى أن القروض غير المنتظمة في مصر لا تتخطى 2% رغم الحرب الروسية والأزمات المالية العالمية، مقارنة مع 8% في عام 2014 و أن هناك 61 ألف نقطة بيع ونحو 21 ألف ماكينة صراف آلي على مستوى مصر.

وأشار الاتربي إلى أن بنك مصر يترقب أن يطلق البنك الرقمي الأول في مصر، في العام المقبل 2023، بعد الحصول على الموافقات من البنك المركزي المصري، لأهمية هذا النوع من البنوك في خدمة الاستثمار، وتابع أن بنك ستاندرد تشارترد يستعد لإطلاق فرع له في مصر، ما يؤكد قوة وأهمية الاستثمار في مصر.

