عباس دعا مستثمري الكويت للعمل في العاصمة الإدارية

مال وأعمال

قال رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة م. خالد عباس، إن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة حضارية في مصر، لافتًا إلى أن الشركة مستعدة لاستقبال الوفد الكويتي وجميع رجال أعمال الكويت والخليج لبحث فرص الاستثمار والتعاون معهم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عباس، خلال كلمته بملتقى الأعمال المصري الكويتي، أنه من المقرر انتقال الحكومة المصرية بأكملها بداية العام القادم إلى العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي 40 ألف موظف حكومي.

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة، مساحتها 230 ألف فدان وهى من المدن الذكية القوية والمتطورة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية الآن بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى على مساحة 40 ألف فدان.

وشدد على أن العاصمة الإدارية الجديدة لا تكلف الدولة أموالا لأنها تدر أرباحا من خلال مبيعات الأراضي التي تمتلكها وطرحها للمطورين والمستثمرين داخل مصر وخارجها.

