سمو الأمير هنَّأ الرئيس الألماني وعزَّى بايدن بضحايا «إيان»

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى د. فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية ألمانيا الاتحادية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

كما بعث سموه ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف آر بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا إعصار (إيان) الذي ضرب جنوب شرقي الولايات المتحدة الأميركية الصديقة وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة راجيا سموه -رعاه الله- للمصابين سرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

