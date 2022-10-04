«الخليجي»: تعزيز الوسطية والاعتدال الفكري

وطن النهار

شارك وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المهندس فريد عمادي في اجتماع مساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السابع عبر تقنية الاتصال المرئي.

وناقش مساعدو الوزراء عدداً من الموضوعات المقدمة من الكويت، وفي مقدمتها ورقة آلية العمل الاسترشادية في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارات وهيئات الأوقاف والشؤون الإسلامية والدينية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتم الاتفاق على رفع توصية إلى الوزراء حول الورقة المقدمة من الكويت بشأن الرؤية المستقبلية الاسترشادية لوزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية، وما تضمنته هذه الرؤية المستقبلية من ستة مرتكزات أساسية يندرج تحتها مواضيع ذات أهمية كتعزيز المواطنة الصالحة ونشر الوسطية والاعتدال الفكري والمنهجي لمواجهة الفكر المتطرف وتأهيل أئمة وخطباء المساجد وتعزيز الدور المنوط بهم بالإضافة إلى تعزيز دور الشباب وإدارة مواهبهم وتعزيز دور المرأة القيمي في المجتمع مع تنمية وتطوير الأداء بمؤسسات العمل الوقفي.

كما تم الاتفاق على رفع توصية بالموافقة على أوراق العمل المقدمة من الكويت أيضاً حول استضافة الشخصيات الغربية العالمية في مجالات عدة وتعريفهم بسماحة ووسطية الدين الإسلامي وكذلك ورقة حول أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الدعوة الإسلامية وورقة عن أبرز ما يثار حول الإسلام في العصر الحديث وكيفية الرد عليها.

وناقش الاجتماع مقترح المملكة العربية السعودية حول مكافحة الإرهاب، وما قدمته الدول الأعضاء جميعاً حول موضوعات الوقف الإسلامي وإقامة يوم عالمي للوقف.

وفي الختام أصدر المجتمعون توصيات عدة لرفعها إلى الاجتماع الثامن للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الجدير بالذكر أنه شارك في الاجتماع بالإضافة إلى وكيل وزارة الأوقاف فريد عمادي كل من الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف صقر السجاري، والشيخ د. عبدالسلام الفيلكاوي، ومراقب إدارة مكتب وكيل وزارة الأوقاف عيد الشمري.

