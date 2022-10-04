الناصر هنَّأ إيغر «هاتفياً» برئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

وطن النهار

أجرى وزير الخارجية الشيخ

د. أحمد الناصر اتصالا هاتفيا صباح أمس الاثنين مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر هنأها خلاله بتوليها رئاسة اللجنة معربا عن تطلعه لمواصلة المسيرة التاريخية للعمل المشترك الوثيق القائم بين الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: إن الناصر أشاد في السياق ذاته بجهود اللجنة وإنجازاتها وأنشطتها الإنسانية مقدرا ما توصل إليه مستوى التعاون والتنسيق بين الجانبين خلال العقود الماضية ومن خلال الحوار الاستراتيجي بين الكويت واللجنة الدولية.

واستذكر الوزير الناصر أبرز محطات تلك العلاقة التي امتدت إلى أكثر من ثلاثين عاما ومتطلعا إلى مزيد من التعاون في المجالات الإنسانية خدمة للأهداف الإنسانية.

من جانبها أشادت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور الكويت ومساعيها الإنسانية حول العالم ودعمها ومساندتها للشعوب المنكوبة والمتضررة وما تضفيه تلك الجهود على الكويت من مكانة مميزة ومشهودة على الصعيد الدولي كمركز عالمي للعمل الإنساني متطلعة للعمل المشترك مع الكويت في هذا الإطار.

