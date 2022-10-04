مدة المشوار.. تضاعفت 4 مرات!

الأولى

كشفت مصادر حكومية عن ان كل ما يتداول عن تغيير مواعيد بداية ونهاية الدوامات في المدارس والجهات الحكومية هي مقترحات تحت الدراسة ولم يتخذ بشأنها قرار بعد، الا انها لم تستبعد تطبيق مثل هذه القرارات على أرض الواقع لو أثبتت جدواها في حل مشكلة الازدحام المروري.

وقالت المصادر لـ«النهار»: ان القضية المرورية ستكون على طاولة مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة الى ان وزارة الداخلية تبذل الآن جهدا مضاعفا لايجاد حلول آتية وسريعة لبعض مناطق الازدحام والاختناقات المرورية.

وأوضحت ان الأجهزة المعنية باتت مدركة حجم المشكلة والمعاناة التي تتسبب بها للمواطنين والمقيمين منوهة الى ان تقريرا اكد ان بعض الرحلات من منطقة الى اخرى اصبحت تستغرق حاليا 4 أضعاف الوقت المحدد لقطع المسافة وخاصة في اوقات الذروة . واشار الى ان بعض الطرق الرئيسة تجاوزت 90% من طاقتها التصميمية والاستيعابية لعدم مناسبتها حاليا مع النمو الاجتماعي والاقتصادي في البلاد مؤكدة ان زيادة الطلب على البنزين أصبح كبيرا نظرا للازدحام المروري وما يتسبب به من استهلاك للوقود.

من جانب آخر وضمن حرص قيادات وزارة الداخلية على تسهيل الحركة المرورية مع بداية العام الدراسي الجديد بكامل طاقته، وبالتعاون مع القوة الجوية التابعة لوزارة الدفاع، قام وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ بجولة جوية في وقت الذروة الصباحية، اطلع خلالها على الكثافة المرورية في بعض المناطق وحركة السير على الطرق السريعة وعدد من المناطق الداخلية .

واطلع البرجس خلال الجولة على انتشار الدوريات الثابتة والمتحركة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، لتسهيل حركة السير على المواطنين والمقيمين قائدي المركبات كما وجه نحو العمل على مساعدة الحالات الإنسانية والتعاون مع الحالات الطارئة وفق ما تقتضيه الحاجة وذلك من اجل تعزيز روح التعاون بين المواطنين ورجال الأمن.