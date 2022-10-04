.. مرحلة «إثبات النوايا»

الأولى

أثمرت اللقاءات النيابية الأخيرة والتحركات المكثفة لحفظ التماسك بين الأغلبية الاصلاحية حالة من الانفتاح على جميع الاعضاء والتنسيق المشترك وصولا الى صيغة توافقية حول مختلف المناصب واللجان وللحيلولة دون الفرقة التي قد تنشب على اعتاب انتخاب نائب الرئيس.

وأعلن منسق المجلس عمار العجمي عن ترتيبات لعقد اجتماع تنسيقي خلال يومين مع النواب كافة للاتفاق على جميع المناصب واللجان.

ولفت الى ان الاجتماع سيتطرق الى ضرورة الاتفاق على الاولويات في زمن محدد لنثبت للامة ان نوابها على قدر المسؤولية.

واعتبر العجمي ان مجلس 2022 هو المجلس التأسيسي الثاني ومجلس الاصلاحات وتصحيح المسار، متوقعا نشوء كتل برلمانية والوصول الى حالة من العمل الجماعي الذي تكون انجازاته افضل من العمل الفردي، مبشرا الشعب ان النواب سيكونون عند حسن الظن ومتفقين منذ الجلسة الاولى على جميع المناصب واللجان. وقالت مصادر نيابية لـ«النهار»: ان الاولويات ستشمل اقرار قانون متطور للانتخاب يشمل المفوضية العليا وتعديل الدوائر وعدد الاصوات، كما ستشمل إلغاء المسيء، والتوافق مع الحكومة على العفو الشامل وحل مشكلة البدون.

من ناحيته قال النائب شعيب المويزري: نريد دخول اول جلسة بلا صراعات بين مجموعة واخرى مبتعدين عن مسألة البحث عن المناصب والمصالح الشخصية بما فيها منصب نائب الرئيس الذي نتمنى تزكية احد النواب له كما نرغب بتزكية الرئيس، معربا عن امله في الغاء لجنة الاولويات.

من جانبه نفى النائب د. مبارك الطشة ما يتداول عن رغبته بالدخول في الحكومة قائلا: كالعادة ومع كل تشكيل وزاري جديد يتم إدخال بعض الأسماء لهدف معين، وبناءً عليه أنفي نفياً قاطعاً قبول الدخول بالتشكيل الوزاري الجديد لأنني متمسك بالثقة الشعبية التي حظيت بها نائباً عن الأمة.

وكذلك نفى النائب حمد العبيد الدخول في المنصب الوزاري معلقا: أعلنتها في وقت الانتخابات وأكررها اليوم أني لن أقبل الوزارة.