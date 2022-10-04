25 صوتاً «أغلبية مطلقة» شرطاً لفوز «نائب الرئيس»

الأولى

قال أستاذ القانون العام في جامعة الكويت الخبير الدستوري د. ابراهيم الحمود: ان انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة له احتمالات عدة باعلان الفوز، موضحا ان البداية تتم بإجراء الانتخاب في أول جلسة بعد انتخاب الرئيس، واذا تقدم أكثر من مرشح يجب أن يحصل الأول على الأغلبية المطلقة أي أكثر من نصف عدد الحاضرين، وان لم يتم الانتخاب بين الأول في الأصوات والثاني ومن ثم يفوز الحاصل على الأغلبية النسبية وعند التساوي تكون القرعة.

وأوضح ان الأغلبية المطلقة للحضور تكون 25 صوتاً في حال تواجد 49 عضوا في القاعة بافتراض حبس النائب مرزوق الخليفة، أو 26 بفرضية اخلاء سبيله.

