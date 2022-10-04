خامنئي: أميركا وإسرائيل تقفان وراء الاضطرابات

عربيات ودوليات

طهران – الوكالات: اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أن الولايات المتحدة وإسرائيل، تقفان خلف الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أسابيع على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني بعد توقيفها على يد شرطة الأخلاق. وقال خامنئي في تصريحات خلال حضوره مراسم تخرج طلاب الأكاديميات العسكرية في طهران نقلها موقعه الرسمي «أقول بوضوح إن أعمال الشغب هذه والاضطرابات تم التخطيط لها من الولايات المتحدة والنظام الصهيوني الغاصب والمزيّف ومأجوريهم وبعض الإيرانيين الخائنين في الخارج ساعدوهما».

من جهته اعتبر الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن أعداء إيران فشلوا في «المؤامرة» التي يعدونها ضدها. وقال الرئيس الإيراني إن «العدو يسعى إلى تضليل الرأي العام في إيران بشأن وفاة مهسا أميني، رغم أن الجهات الرسمية تحقق في وفاتها».

وبعد أن امتدت التظاهرات الاحتجاجية الى الجامعات خلال الأيام الأخيرة، قمعت القوات الأمنية تظاهرة طلابية ليلا في جامعة عريقة في طهران. وبدأت التظاهرات إثر إعلان وفاة مهسا أميني، الفتاة الكردية البالغة 22 عاماً، بعد ثلاثة أيام من توقيفها لمخالفتها قواعد اللباس الإسلامي.. وأوردت وسائل إعلام محلية أن شرطة مكافحة الشغب تواجهت مع مئات الطلبة في جامعة شريف للتكنولوجيا بطهران التي تعد أهم جامعة علمية في ايران، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقد عُلّقت الدروس الحضورية اعتبارا من يوم امس في الجامعة.

وأفادت وكالة «مهر» للأنباء أن «جامعة شريف للتكنولوجيا أعلنت أن كل الدروس ستتم افتراضيا اعتبارا من الاثنين نظرا إلى أحداث سجلت مؤخرا وضرورة حماية الطلاب» وسبق أن اتهمت ايران قوى خارجية بتأجيج التظاهرات. وتمّ الأسبوع الماضي توقيف تسعة مواطنين أجانب بينهم أشخاص من فرنسا وألمانيا وايطاليا وهولندا وبولندا.

وقتل 92 شخصا حتى الآن بحسب «منظمة حقوق الانسان في إيران» التي تعمل على وضع حصيلة للضحايا رغم انقطاع الانترنت وتوقف تطبيقات مثل واتساب وإنستغرام. وقالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق إنها أكدت مقتل 53 شخصا بعدما أشارت وكالة «فارس» الايرانية شبه الرسمية الأسبوع الماضي الى حصيلة «نحو 60» قتيلا.

وتنفي السلطات أيّ ضلوع للشرطة في وفاة الشابة، وتصف المتظاهرين بأنهم «مثيرون للشغب» و»إرهابيون». وأعلنت توقيف مئات منهم. وأثارت وفاة أميني أكبر موجة تظاهرات في الجمهورية الإسلامية منذ ثلاث سنوات تقريبا وكذلك حملات تضامن دولية أدت الى نزول متظاهرين الى الشوارع في أكثر من 150 مدينة خلال نهاية الأسبوع، وقامت نساء كثيرات خلالها بقص شعرهن تضامنا مع الإيرانيات

