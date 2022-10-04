انتهاء هدنة اليمن.. والحكومة تتهم الحوثيين بالتعنت

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ عدم توصل الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين إلى اتفاق على تمديد الهدنة التي كانت سارية منذ ستة أشهر في البلاد. وقال غروندبرغ في بيان «يأسف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعدم التوصل إلى اتفاق حيث أن الهدنة الممتدة والموسعة من شأنها توفير فوائد هامة إضافية للسكان».

وأشار الدبلوماسي السويدي إلى أن المفاوضات مستمرة داعيًا «الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي الى تصعيد العنف وعلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشعب اليمني لمتابعة كل سبل المؤدية للسلام».

من جهته دعا رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، المجتمع الدولي إلى موقف قوي وواضح في إدانة عرقلة ميليشيا الحوثي لمساعي السلام في البلاد غداة إعلان الميليشيا المدعومة من إيران رفض مقترح أممي لتوسيع وتمديد الهدنة الإنسانية. وقال رئيس الحكومة اليمنية، في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع تويتر «‏إن سياسة الاسترضاء لاتعزز فرص السلام ولا تدفع الحوثيين إلا إلى مزيد من التعنت». وأضاف «لقد سمعنا صوت المجتمع الدولي الواضح في دعوته للسلام، وتجاوبنا بكل إخلاص وصدق مع تلك الدعوة، وننتظر اليوم أن نسمع نفس القوة والوضوح في إدانة عرقلة الحوثيين ورفضهم للسلام». وأكد عبدالملك أن السلام ليس مجرد رغبة ولكن شروط موضوعية تتخلق داخل السياسة والتاريخ عبر مرجعيات وقوة القانون، ووضوح الموقف الإنساني والتضامن. وأشار إلى أن السلام الذي ينشده اليمنيون يعني بوضوح وقف الحرب والاستبداد والممارسات التمييزية الاستعلائية.

ومنذ الثاني من أبريل، سمحت الهدنة التي تمّ تمديدها مرتين، بوقف القتال واتّخاذ تدابير تهدف إلى التخفيف من الظروف المعيشية الصعبة للسكان في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي الذي كان يستقبل فقط طائرات المساعدات منذ 2016، ما مثّل بارقة أمل نادرة بعد حرب مدمرة. وخلال فترة الهدنة، تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون اتهامات بخرق وقف النار، ولم يطبّق الاتفاق بالكامل وخصوصا ما يتعلق برفع حصار مليشيات الحوثي لمدينة تعز، لكنه نجح بالفعل في خفض مستويات العنف بشكل كبير.

