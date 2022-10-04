5.7 ملايين جائع في باكستان بسبب الفيضانات

عربيات ودوليات

حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن 5.7 ملايين باكستانى من الناجين من الفيضانات سيعانون من أزمة غذاء خطيرة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأوضح المكتب الأممي «أنه بالتعاون مع الشركاء رفع من تجاوبه مع أزمة الفيضانات في باكستان، وأوصلوا مساعدات إلى 1.6 مليون شخص من المتضررين من الفيضانات بشكل مباشر». كما لفت إلى تزايد حالات الإصابة بالأمراض في ولايتي «السند» و«بلوشستان» اللتين شهدتا أكبر نسبة دمار جراء الفيضانات منذ منتصف يونيو الماضي.

وتؤكد السلطات الباكستانية أن الفيضانات سببت خسائر في الاقتصاد تقدر بأكثر من 30 مليار دولار، كما تسببت في مصرع 1695 شخصا وتضرر منها 33 مليون شخص وتسببت في دمار مليوني منزل وتشرد مئات الآلاف من منازلهم إلى الملاجئ.

