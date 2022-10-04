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عربيات ودوليات

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الحكومة الصومالية تعلن مقتل أحد مؤسسي «الشباب»


مقديشو – الوكالات: اعلنت الحكومة الصومالية ليل الأحد الاثنين أنها قتلت عبد الله نادر، أحد مؤسسي حركة «الشباب» المتطرفة في عملية مع شركاء دوليين. وتروج قوات الأمن الصومالية للمكاسب التي حققتها في الأسابيع الأخيرة ضد الحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في أثناء قتالها إلى جانب جماعات الدفاع الذاتي المحلية. غير أن حركة «الشباب» مستمرة في شن غارات دامية، بما في ذلك غارتان يوم الجمعة الماضي أسفرتا عن مقتل 16 على الأقل. وقالت وزارة الإعلام الصومالية في بيان إن العملية التي قتلت نادر حدثت السبت. وأوضحت أنه كان المدعي العام لحركة «الشباب» وكان مرشحا ليحل محل زعيم الحركة أحمد الدرعي المريض.


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