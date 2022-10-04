روسيا : لا نستخدم النووي بناء على «تقييمات عاطفية»

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: ردّ المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، امس على دعوة رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف الجيش الروسي إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القدرة» في أوكرانيا. وقال بيسكوف ردا على الانتقادات التي وجهها الرئيس الشيشاني لأداء الجيش الروسي «قدم قديروف مساهمة كبيرة في العملية الخاصة، لكن وفي اللحظات الصعبة يجب استبعاد العواطف من التقييمات». في غضون ذلك أعلن الجيش الأوكراني أنه بدأ التقدم لاستعادة السيطرة على ما تعرف بـ«مدن المثلث»، وهي سيفيرودونيتسك وليستشانسك وروبيجني، أهم مدن مقاطعة لوغانسك. بعد فرض سيطرته الكاملة على بلدة ليمان الإستراتيجية بمقاطعة دونيتسك.وتزامن هذا الاعلان مع تصديق مجلس الدوما الروسي امس على اتفاقيات ضم المقاطعات الأوكرانية الأربع، التي شهدت استفتاءات أيدت خيار الانضمام لروسيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن الأحد أن قوات بلاده سيطرت بالكامل على بلدة ليمان الإستراتيجية، مشيرا إلى أن مزيدا من الأعلام الأوكرانية سترفرف في دونباس في غضون أسبوع. فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول موال لروسيا قوله إن القوات الأوكرانية حققت بعض الاختراقات في خيرسون.

وعن دعوة قديروف لإدخال الأسلحة النووية في المعركة الأوكرانية أوضح بيسكوف «كل شيء موضح في العقيدة النووية الروسية، ولا يمكن أن تكون هناك أي اعتبارات أخرى».

من ناحية أخرى، أُعيد ألوف الروس الذين تم حشدهم للخدمة العسكرية في أوكرانيا إلى بيوتهم وتمت إقالة المفوض العسكري بمنطقة خاباروفسك الروسية في أحدث نكسة للتعبئة الإلزامية الفوضوية التي أمر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنحو 300 ألف جندي. وقال ميخائيل ديجاريف، حاكم منطقة خاباروفسك في أقصى شرق روسيا إن عدة آلاف من الرجال تقدموا للتجنيد في غضون 10 أيام، لكن كثيرا منهم غير مؤهلين.

على صعيد آخر، قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت خلال زيارة غير معلنة لمدينة أوديسا الأوكرانية إن برلين ستسلم أول نظام دفاع جوي متطور من طراز «آي أر إي إس تي» إلى أوكرانيا. من جهته، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنه يتوقع مواصلة كييف لتقدمها الميداني، مشيرا إلى دعم بلاده محاولات كييف لاستعادة كل أراضيها.

