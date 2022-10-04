«البنتاغون»: لا «تهديد وشيكاً» بغزو صيني لتايوان

عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: وعد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بمساعدة تايوان على «تطوير قدرتها للدفاع عن نفسها» أمام غزو صيني لكنه قال انه لايرى مؤشرات على تهديد وشيك بهذا الاتجاه من قبل بكين.

وقال أوستن في مقابلة مع محطة «سي إن إن» الإخبارية «إننا ملتزمون مساعدة تايوان على تطوير قدرتها للدفاع عن نفسها». وامتنع اوستن عن الاجابة على سؤال بشأن استعداد الجيش الأميركي لإرسال جنود إلى تايوان تماشيا مع وعد الرئيس جو بايدن. وقال الوزير الاميركي «نواصل العمل لضمان أن تكون لدينا القدرات الصحيحة في الأماكن الصحيحة لضمان أن نساعد حلفاءنا في إبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة». وقال أوستن لسي إن إن، إنه لا يرى «تهديدا وشيكا» بغزو صيني لتايوان.

