عربيات ودوليات

الجزائر- الوكالات: اكد رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن أن القمة العربية التي ستستضيفها بلاده يومي الأول والثاني من نوفمبر المُقبل ستكرس «الطابع المركزي للقضية الفلسطينية وإحياء مبادرة السلام العربية لسنة 2002». وأكد خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام أعضاء مجلس النواب (المجلس الشعبي الوطني) أن الجزائر هيأت جميع الشروط اللازمة من أجل إنجاح القمة العربية التي تسعى من خلالها إلى «إعادة بناء العمل العربي المُشترك». كما شدد على أن هذه القمة ستُكرس أيضًا «القيم المُشتركة والتضامن العربي». وأبرز بن عبدالرحمن، أن أولويات العمل الدبلوماسي للحكومة الجزائرية في السنوات القادمة يتمحور حول «تركيز تدخلها على الدفاع عن مصالح الأمة، والمُساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربي، وتطوير الشراكة وتعزيز السلم في العالم، وإعادة توظيف الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة تنميتنا، وعصرنة الأداة الدبلوماسية وتسيير الموارد البشرية وكذا وضع استراتيجية جديدة تجاه جاليتنا الوطنيّة في الخارج».

وأعلنت الجزائر في وثيقة رسمية حول القمة، أنه «في ظل الظروف الدولية والإقليمية الدقيقة والأحداث الحساسة، تضع وحدة الصف ولم الشمل ونبذ الفرقة وتغليب التوافق والائتلاف على التنافر والاختلاف، «عنوانا وهدفا أسمى» للموعد العربي القادم. وأجلت قمة جامعة الدول العربية على مستوى القادة، 3 مرات سابقة، آخرها بداية العام الجاري بسبب جائحة «كورونا» وتعود آخر قمة منعقدة إلى شهر مارس من سنة 2019 في تونس، فيما تم إلغاء نسختي 2020 و2021 بسبب جائحة «كوفيد-19».

وشرعت الجزائر في التحضير للقمة العربية ومنذ مطلع شهر سبتمبر الماضي، تسلمت العديد من الدول العربية دعوات للمشاركة من طرف مبعوثي الرئيس الجزائري، وأكد قادة دول عربية حضور «قمة الجزائر»، حسب تقارير إعلامية جزائرية.

وضمن آخر ترتيبات الجزائر لتنظيم القمة العربية، استقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، في إطار التنسيق المتواصل للجهود مع السلطات الجزائرية، وفق بيان للوزارة الجزائرية. وخلال الزيارة، أعرب حسام زكي «عن امتنان أمانة الجامعة العربية لكل أجهزة الدولة الجزائرية على ما تبذله من جهود وما سخرته من امكانات وتسهيلات، وعن ارتياحه لما سجله والوفد المرافق له من جهوزية مختلف المرافق التي ستحتضن القمة»، حسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. كما أشاد المسؤول بالجامعة العربية، حسب المصدر ذاته «بحرص السلطات الجزائرية على أدق التفاصيل التنظيمية واللوجستية بما يضمن نجاح هذا الموعد المهم» منوها على وجه الخصوص بمبادرة الجزائر لأن تكون القمة الـ 31 «قمة بدون ورق»، وهو ما يعد سابقة في تاريخ اجتماعات جامعة الدول العربية.

