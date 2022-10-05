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حذّر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، «من وجود قوى شر تضمر بداخلها كل معاني الحقد والكراهية».

وقال في كلمة له بالندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية بعنوان «أكتوبر إرادة وطن» بمناسبة الذكرى الـ49 لحرب أكتوبر، إن «قوى الشر تحاول إفقاد الوطن الثقة واغتيال معنوياته وعلى يقين أن المصري أكبر من تلك المساعي المضللة»، وفقا لبوابة «الأهرام» الرسمية.

وأضاف: «أكرر التأكيد على بعض المعاني وليس للتكرار نفسه، ومازلت أؤمن بأن الإنسان المصري صانع الحضارة أقوى من كل قوى الشر».

وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمته أنه «لا يقلق أبدا لأنه مؤمن دائما بأن الله بالغ أمره، والله يدعم دائما الحق والإخلاص والأمانة».

ونبه السيسي إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي يئن من وطأتها، كل فرد على هذا الكوكب تعد نموذجًا على ما نراه ونعيشه ونحياه ونحاول قدر استطاعتنا تجاوزها بالجهد الصادق والعمل المخلص من أجل وطننا الغالي، محذرا من أنه في ظل هذه الأحداث وتلك الظروف مازالت هناك قوى شر تضمر بـداخلها كـل معانـى الحقد والكراهـيـة، فراحت تبث سمومها، في شرايين الوطن من خلال نشر الأكاذيب والافتراءات والضلالات بهدف إفقاد المواطن الثقة واغتيال معنوياته.

وتابع: «سنتجاوز تلك الظروف الصعبة بفضل الله، وسترون جميعا ذلك».

وأكد الرئيس السيسي أن الجمهورية الجديدة التي أراها عين اليقين، سوف نحقق «بإذن الله» معجزة العبور الآمن والثابت إليها، إنها الجمهورية التي تهدف إلى تحقيق تطلعات هذا الجيل، والأجيال القادمة وإلى الانطلاق على طريق التقدم، وامتلاك القدرة في جميع المجالات وبحيث تصبح مصر «بإذن الله»، دولة حديثة متطورة ينعم فيها المصريون، بمستويات معيشية كريمة، فكما شاء القدر لجيل أكتوبر، أن يعاصر مراحل تاريخية ذات أعباء جسام، فإن الأجيال الحالية، كانت على موعد أيضًا مع القدر، لتعيش مرحلة غير مسبوقة، في تاريخ مصر الممتد لتعاصر أحداثًا وتداعيات هائلة أمنية وسياسية واقتصادية، يشهدها العالم بأسره.

وقال إن جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر ومن الظلام إلى النور ومن الانكسار والمرارة والألم إلى الكبرياء والعزة والفخر، ويقيني الراسخ بأن تغيير الواقع لم يكن، ولن يكون بالكلمات والشعارات والأماني وإنما بالرؤية المتكاملة بعيدة المدى والتخطيط العلمي.

وختم السيسي كلمته قائلا للشعب المصري: «عين التاريخ تنظر إليكم يا أبناء شعب مصر العظيم، لتكتبوا تاريخا جديدا من المجد».

وكان الرئيس السيسي ترأس، أمس، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن الاجتماع تناول مناقشة مهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كل الاتجاهات الاستراتيجية، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة.

وشهدت فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 49 لحرب أكتوبر، بحضور الرئيس السيسي، عرض فيلم تسجيلي بعنوان: «أبطال من ذهب».

