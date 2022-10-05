عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس إقليم كردستان شمالي البلاد نيجرفان بارزاني، ضرورة احترام سيادة العراق. ويأتي ذلك بعد خمسة أيام من تبني إيران هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت مقار أحزاب كردية إيرانية معارضة في الإقليم، ما خلف 13 قتيلا في 28 سبتمبر الماضي.

ودعا صالح إلى احترام سيادة العراق، مشددا على أنه «لا يمكن التجاوز على سيادة البلد»، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. وقال في كلمة ألقاها صالح في مدينة أربيل عاصمة الإقليم، بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيل الرئيس جلال طالباني «بلدنا يمرُ بظرف استثنائي دقيق لا يخلو من مخاطر، وأمامنا جميعا مسؤولية تاريخية ووطنية وأخلاقية في رص الصف الوطني للخروج من الأزمة الراهنة والشروع في بناء دولة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز سيادته وتضمن سلامة مواطنيه». وشدد صالح على وجود «الكثير من التحديات المشتركة التي تواجه بلدان المنطقة، ولن تُجابه إلا عبر التعاون المشترك».

كما أجرى رئيس الوزراء الكاظمي ورئيس الإقليم كردستان بارزاني، مباحثات بشأن التطورات الأمنية الأخيرة واستهداف مناطق في الإقليم، وفق بيان لمكتب الكاظمي. وأكد الكاظمي وبارزاني «‏‏‏ضرورة احترام السيادة العراقية، ورفض تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات ‏الإقليمية». وشددا في الوقت نفسه على «ضرورة التزام العراق وإقليم كردستان بعلاقات حسن الجوار وألَّا تكون ‏الأراضي العراقية مصدر ‏تهديد ‏لدول الجوار».‏ وجاء القصف الإيراني للإقليم عقب اتهام طهران لمعارضين أكراد إيرانيين بالوقوف خلف احتجاجات واضطرابات مستمرة في إيران، لا سيما شمال غربي البلاد حيث يعيش معظم أكراد إيران.

