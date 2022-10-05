عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: لم تعد هذه الحوادث غريبة عن لبنان، ففي اقتحام جديد دخل المودع اللبناني علي الساحلي مصرف «BLC» فرع شتورة، أمس مطالبا بوديعته البالغة 24 الف دولار. وكشفت «جمعية صرخة المودعين» ان الساحلي لبناني متقاعد من قوى الامن الداخلي، ودخل الى المصرف حاملا سلاحا ومطالبا بوديعته فورا. واتى اقتحام البنك بعد ان طالب المودع المصرف مرارا دون جدوى، اخرها كان قبل فترة، حيث ناشد لتحويل مبلغ 4300 دولار لابنه في اوكرانيا الذي تم فصله من الجامعة بسبب عدم تسديد القسط، اضافة الى طرده من مسكنه. واشارت الجمعية ايضا الى ان الساحلي سبق له ان اجرى الفحوص اللازمة عارضا بيع كليته لتأمين مبلغ من المال. يشار الى ان لبنان كان قد شهد الشهر الماضي، حوادث عدة مماثلة، بدأت باقتحام الشابة سالي حافظ مصرف في بيروت مهددة بالسلاح، الذي تبين لاحقا انه مجرد لعبة، من اجل المطالبة بالحصول على اموالها التي حجزها المصرف دون وجه حق، بهدف معالجة شقيقتها المصابة بسرطان في الرأس، قبل ان تحصل على مبلغ 13 الف دولار.