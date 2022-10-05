عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كشف صحيفة «التايمز» البريطانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امر بتحريك قطار تديره الفرقة النووية السرية الروسية باتجاه الحدود مع أوكرانيا.

وذكرت «التايمز» أن هذا التطور تزامن مع أخبار أخرى تقول إن حلف شمال الأطلسي «ناتو» حذر أعضاءه من أن بوتين يحضر لعمل يظهر من خلاله استعداده لاستخدام أسلحة الدمار الشامل، وذلك من خلال تجربة نووية على حدود أوكرانيا. ولفتت إلى أن موسكو ما فتئت تكشف عن نيتها الإقدام على تصعيد كبير في الحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا مع تنامي خسائرها في ساحة القتال.

ونقلت الصحيفة عن المحلل الدفاعي المقيم في بولندا كونراد موزيكا قوله إن القطار، الذي تم رصده وسط روسيا، مرتبط بالمديرية الرئيسية الـ12 لوزارة الدفاع الروسية، وإنه يمثل الموقع المخصص «للذخائر النووية وتخزينها وصيانتها ونقلها وتقديمها للوحدات».

ومع ذلك فإن «التايمز» نقلت عن مصدر دفاعي رفيع المستوى قوله إن التحرك الأكثر احتمالا لاستعداد بوتين لاستخدام الأسلحة النووية قد يأتي من البحر الأسود. ونقلت «التايمز» عن جيمس روجرز مدير الأبحاث في معهد المجلس البريطاني الجيوإستراتيجي قوله إنه لا يستبعد لجوء روسيا لتوجيه ضربة نووية إلى القوات الأوكرانية المتقدمة مهما بدا ذلك مستبعداً ومن غير الواضح، حسب الصحيفة، كيف سيرد الغرب على ضربة نووية لأوكرانيا، لكن روجرز يرى أن دول «الناتو» ربما تلجأ لهجمات إلكترونية واسعة النطاق علاوة على خنق روسيا اقتصاديا ومد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة.

في غضون ذلك صوت مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان) امس بالإجماع لصالح ضم 4 مناطق أوكرانية تمثل 18% من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دوليا، بعد يوم من تصويت مماثل من قبل مجلس الدوما (مجلس النواب).

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الخارجية الفرنسية أن موسكو اختارت «الهروب إلى الأمام» سياسيا وعسكريا في أوكرانيا بسبب «المأزق» الذي وضع نفسه فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبعد مصادقة مجلس الاتحاد الروسي اليوم على ضم المناطق الأوكرانية الأربع، وهي كل من دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا، ستعود وثائق القرار إلى الكرملين من أجل التوقيع النهائي من قبل بوتين لإكمال عملية الضم رسميا.

وقد اعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا خلال جلسة في الجمعية الوطنية (البرلمان) لمناقشة الحرب الأوكرانية إن «موسكو اختارت الهروب إلى الأمام على الصعيد السياسي، وكذلك عسكريا بإعلانها تعبئة جزئية لسكانها.. وأيضا على صعيد الخطاب عبر التهديدات باحتمال استخدام السلاح النووي» التي لا ينفك مسؤولون روس يلوحون بها. وفي إشارة واضحة إلى هذا التهديد، قالت الوزيرة الفرنسية «لن نستسلم كما أننا لن نسقط في الفخ. سنواصل من جانبنا إظهار المسؤولية التي تقع على عاتق قوة تمتلك» هذا النوع من السلاح.

