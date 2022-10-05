عربيات ودوليات

واشنطن - كييف - الوكالات: طلب الملياردير الأميركي إيلون ماسك من مستخدمي منصة «تويتر» التفكير في خطة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، في طرح سرعان ما قوبل بتنديد الأوكرانيين، بمن فيهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي رد باستطلاعه الخاص.

وكتب زيلينسكي على تويتر «أي من إيلون ماسك تحب أكثر؟»، مقدما إجابتين «أحدهما يدعم أوكرانيا، والآخر يدعم روسيا».

واقترح ماسك، أغنى شخص في العالم إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة في 4 مناطق محتلة، تحركت موسكو الأسبوع الماضي لضمها بعدما وصفتها بالاستفتاءات. وشجبت كييف والحكومات الغربية هذه الاستفتاءات، ووصفتها بأنها غير شرعية وصورية. وكتب ماسك يقول «سترحل روسيا إذا كانت هذه هي إرادة الشعب».

واقترح الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الاعتراف رسميا بشبه جزيرة القرم، التي استولت عليها موسكو في عام 2014، بأنها روسية وضمان إمدادات المياه للقرم وأن تظل أوكرانيا محايدة. ونشر استطلاعا للرأي على حسابه في «تويتر»، يطالب فيه مواطني المناطق المحتلة في شرقي أوكرانيا والتي ضمتها روسيا أخيراً لها، بالإضافة إلى مواطني شبه جزيرة القرم، بأن يقرروا ما إذا كانوا يريدون العيش في روسيا أم أوكرانيا، وطلب من مستخدمي «تويتر» التصويت بنعم أو لا على الخطة.

وردا على ذلك، قال رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا على «تويتر» «عزيزي إيلون ماسك، عندما يحاول شخص ما سرقة عجلات سيارة تسلا الخاصة بك فهذا لا يجعله مالكا قانونيا للسيارة أو للعجلات».

