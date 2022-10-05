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واشنطن - طهران - الوكالات: أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستفرض تكاليف إضافية هذا الأسبوع على الإيرانيين المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين، الذين يحتجون على الحكومة الإيرانية بعد وفاة مهسا أميني. كما أفادت وكالة رويترز بأن دولا أوروبية تعتزم بدورها فرض عقوبات على إيران بسبب ما اعتبرته «حملة عنيفة» على الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة أميني.

وقال بايدن في بيان إنه «قلق للغاية بشأن التقارير التي تتحدث عن الحملة العنيفة المكثفة على المتظاهرين السلميين في إيران»، متعهدا برد سريع. وأضاف «ستفرض الولايات المتحدة تكاليف إضافية على مرتكبي أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين. وسنواصل محاسبة المسؤولين الإيرانيين، ودعم حقوق الإيرانيين في الاحتجاج بحرية».

والى ذلك ذلك قال مصدر في وزارة الخارجية الألمانية ان ألمانيا وفرنسا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا والتشيك قدمت 16 اقتراحا بفرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب حملتها العنيفة على الاحتجاجات المتعلقة بحقوق المرأة. فيما قالت الحكومة الكندية إنها فرضت عقوبات جديدة على إيران الاثنين بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

في المقابل اعتبرت إيران امس أن دعم الرئيس الأميركي لحقوق الانسان هو «رياء» وكتب المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني «كان أجدر بالسيد جو بايدن أن يفكر قليلا بشأن سجل بلاده في مجال حقوق الانسان قبل القيام بمبادرات انسانية على رغم أن الرياء لا يتطلب تفكيرا»، وذلك في منشور على انستغرام أوردته وكالات محلية. وأضاف «على مدى أعوام، شعوب العالم رأت وترى الوجه غير المقنع لحقوق الانسان الأميركية في فلسطين، أفغانستان، العراق، اليمن، ليبيا، سورية، وحتى في أميركا».

وبينما لاتزال التظاهرات مستمرة في إيران لأكثر من أسبوعين، تنديدا بمقتل الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما أكدت المخابرات الأميركية أن استمرار تلك الاحتجاجات ومدة انتشارها أمر مفاجئ فعلا. ووصف مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز «مدى انتشار تلك الاحتجاجات بالصاعق» لاسيما أنها طالت عشرات المدن والمحافظات، وشتى الطبقات أيضاً واعتبر بيرنز في مقابلة مع شبكة «سي بي أس» الأميركية، أن الشباب الإيراني اكتفى من القمع السياسي للسلطات الإيرانية.

