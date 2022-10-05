عربيات ودوليات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس وهي تعترف بصهيونيتها، خلال حفل أقيم لجمعية «مجلس النواب اليهود البريطانيين». وقالت تراس بكلمة أمام الحضور: «أنا سعيدة للغاية بأن أكون هنا لأول مرة في فعالية أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين كرئيسة للوزراء، كما تعلمون أنا صهيونية كبيرة وداعمة لإسرائيل بشدة وأعلم أن بإمكاننا تقوية العلاقة بشكل أكبر بين بريطانيا وإسرائيل». وكانت الإذاعة العبرية العامة نشرت قبل أيام أن رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، أبلغت نظيرها الإسرائيلي يائير لابيد، خلال لقاء جمعهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها تفكر في نقل سفارة بلادها لدى إسرائيل إلى القدس المحتلة. ويرى مراقبون فلسطينيون، أن الخطوة في حال تم اتخاذها «سابقة خطيرة من بريطانيا وتزيد عداءها من قبل الشعب الفلسطيني كونها صاحبة وعد بلفور الظالم الذي أعطى من لا يملك لمن ليس له حق في فلسطين».