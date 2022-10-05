عربيات ودوليات

ترامب يق تقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكوى ضد محطة «سي إن إن» التلفزيونية بتهمة تشويه صورته لأنها تخشى ان يترشح لولاية جديدة في 2024 وطالب بتعويض قدره 475 مليون دولار. ويرى الجمهوري الذي بات يتناول علنا فكرة أن يترشح للبيت الأبيض مجددا أن الشبكة «سعت إلى استخدام نفوذها الواسع للتشهير به لدى مشاهديها والقراء بهدف التغلب عليه سياسيا» على ما جاء في نص الشكوى التي رفعت في ولاية فلوريدا. وجاء في الشكوى أيضا أن «حملة سي ان ان تأتي على شكل تشهير وافتراء على مقدم الشكوى تصاعدت في الشهر الأخيرة لأن سي ان ان تخشى أن يترشح مقدم الشكوى إلى الانتخابات الرئاسية في 2024».