عربيات ودوليات

أطلقت كوريا الشمالية صباح امس صاروخاً بالستياً متوسط المدى حلق فوق اليابان قبل أن يسقط في البحر، في حدث غير مسبوق منذ 2017 دفع طوكيو إلى تفعيل نظام الإنذار والطلب من السكان الاحتماء. وتعود آخر مرة حلق فيها صاروخ كوري شمال فوق اليابان إلى 2017 في ذروة مرحلة «النار والغضب» التي تقاذف خلالها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون مع الرئيس الأميركي في حينه دونالد ترامب شتائم من العيار الثقيل. وصباح امس أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه «رصد صاروخاً بالستياً مفترضاً متوسط المدى، أطلق من منطقة موبيونغ-ري في مقاطعة جاغانغ (الشمالية) وحلق فوق اليابان باتجاه الشرق».