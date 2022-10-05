دوليه

يسعى ريال مدريد إلى مواصلة انتصاراته في دوري أبطال أوروبا وحسم تأهله مبكرا عندما يستقبل شاختار الاوكراني ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة في البطولة القارية، كما تبرز اليوم مواجهة تشلسي مع ميلان في المجموعة الخامسة.

وسيعمل حامل اللقب ريال مدريد على حسم تأهله مبكرا حين يستقبل شاختار في معقله «سانتياغو برنابيو». وهذه المرة الثالثة تواليا التي تضع القرعة الفريقين بنفس المجموعة. وفاز الميرينغي هذا الموسم بأول جولتين. وسبق أن فاز شاختار على ريال في عقر داره بملعب ألفريدو دي ستيفانو، بينما لم يستطع أي فريق أوكراني التغلب على ريال بملعب سانتياغو برنابيو. وما يزال شاختار فريقا لا يستهان به، وقد أثبت ذلك بفوزه الكاسح على لايبزيغ في ألمانيا.

وعاد الكرواتي لوكا مودريتش، ولوكاس فاسكيز، للمران الجماعي لريال أول من أمس، وقد يتمكنان من اللعب لبضع دقائق في مواجهة شاختار. وسيتم تحديد ما إذا كانت حالة مودريتش وفاسكيز ستسمح بإدراجهما ضمن قائمة الفريق لهذا الموعد الأوروبي.

ومن المنتظر ألا يواجه الفرنسي إدواردو كامافينغا مشكلة في المشاركة في هذه المباراة، على الرغم من أنه لم يتدرب أمس عقب تعرضه لضربة في مواجهة أوساسونا ضمن منافسات الليغا. ويتصدر ريال مدريد المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة (6) أمام شاختار دونيتسك الوصيف بأربع نقاط.

أما لايبزيج، فلا مجال أمامه للتفريط في نقاط أخرى بعد خسارة أول مباراتين، رغم كونه أحد المرشحين للتأهل، ويستقبل فاليوم سلتيك الذي يمتلك نقطة وحيدة خطفها من شاختار. وفي ملعب ستامفورد بريدج، سيبحث غراهام بوتر مدرب تشلسي عن أول فوز أوروبي له بعد فشله في تحقيق ذلك على حساب سالزبرغ، وإجمالا يقدم البلوز واحدة من أسوأ انطلاقاته الأوروبية في الأعوام الأخيرة. ويتزعم ميلان المجموعة الخامسة بعد تعادل البلوز مع الفريق النمساوي الذي يستضيف دينامو زغرب في مباراة مهمة لهما بعد ارتفاع حظوظهما في التأهل.

وسيكون إشبيلية على موعد مع فريق ألماني أيضا هو بوروسيا دورتموند من أجل وصافة المجموعة التي ضمن مانشستر سيتي صدارتها. وأخفق الفريق الأندلسي في التسجيل طوال ثلاثة لقاءات أوروبية، وقد تلقى هزيمة قاسية على يد السيتي ولم يستطع الفوز على كوبنهاغن. لذا فإن أي تعثر جديد قد يطيح بالأندلسيين خارج المسابقة.

من ناحيته، يعول السيتي الذي يواجه كوبنهاغن على إرلينغ هالاند صاحب الـ26 هدفا في 21 مباراة في دوري الأبطال، وأمام منافس أقل منه على الورق. ويمر يوفنتوس بعنق الزجاجة بعد خسارته للمرة الأولى في تاريخه أول جولتين من دور المجموعات، ويستضيف مكابي حيفا في تورينو تحت ضغط هائل قد يسفر عن منح تشكيلة ماسيميليانو أليغري إما دفعة للأمام أو للوراء. ويتشبث يوفي بالمنافسة على وصافة المجموعة خلف باريس سان جرمان وبنفيكا اللذين فازا في أول مباراتين ويتواجهان في لشبونة لفك الاشتباك على الصدارة.

