دوليه

واصل أودينيزي مسلسل انتصاراته بفوز سادس توالياً، وقد تحقق في الوقت القاتل على حساب مضيفه هيلاس فيرونا 2-1 بعدما كان متخلفاً أول من أمس في ختام المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي. وبدا أودينيزي في طريقه لهزيمة ثانية للموسم، بعد التي تلقاها افتتاحاً أمام ميلان حامل اللقب 2-4 في 13 أغسطس، بعد تخلفه بهدف للاسكتلندي جوش دويغ من الدقيقة 23 حتى الدقيقة 70 قبل أن يدرك البرتغالي البديل بيتو التعادل، رافعاً رصيده الشخصي إلى 5 أهداف في مستهل الموسم. وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، خطف السلوفيني ياكا بيول هدف النقاط الثلاث بكرة رأسية إثر ركلة حرة (3+90)، مانحاً فريق المدرب أندريا سوتيل نقطته التاسعة عشرة، ليستعيد بذلك المركز الثالث بفارق نقطة خلف ثنائي الصدارة نابولي وأتالانتا، ونقطتين أمام لاتسيو وميلان. وسيكون فريق سوتيل أمام اختبارين صعبين جداً في المرحلتين المقبلتين ضد أتالانتا الذي يحتل الوصافة بفارق الأهداف خلف نابولي، ولاتسيو توالياً. أما هيلاس فيرونا، ففرط بفوزه الثاني للموسم وبقي رصيده عند خمس نقاط في المركز الثامن عشر.

