دوليه

أكد تقرير صحافي إنكليزي، أول من أمس، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مان يونايتد، قد يرحل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ولا يعتمد المدرب الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني للشياطين الحمر، على رونالدو بشكل أساسي هذا الموسم، ومؤخرًا أبقاه بديلًا طوال مباراة الدربي أمام مانشستر سيتي، والتي خسرها اليونايتد بنتيجة 3-6. وبحسب صحيفة «تيليغراف» البريطانية، فإن تين هاغ كان يرغب في الإبقاء على رونالدو، عندما تولى منصبه كمدرب للفريق، لكنه الآن لن يقف أمام رحيل اللاعب، إذا تلقى عرضًا مناسبًا في يناير المقبل.

وحاول رونالدو الرحيل عن مان يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية، بسبب فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا. وأكدت الصحيفة، أن رونالدو لا يزال يأمل في الرحيل عن مان يونايتد، في يناير المقبل، لكنه يريد الحصول على فرصة أكبر للعب قبل مونديال قطر. وشارك رونالدو مباراة كاملة واحدة فقط في الموسم الجاري من الدوري الإنكليزي.

