دوليه

حقق ليستر سيتي الانتصار الأول له هذا الموسم بتغلبه على ضيفه نوتينغهام فورست 4-0 أول من أمس في ختام المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي. وسجل جيمس ماديسون أول أهداف ليستر في الدقيقة 25 قبل أن يضيف هارفي بارنز الهدف الثاني في الدقيقة 27 وفي الدقيقة 35 عاد ماديسون وسجل ثاني أهدافه والهدف الثالث لأصحاب الأرض، فانتهى الشوط الأول بتقدم الثعالب بثلاثية نظيفة. وفي الشوط الثاني تمكن المهاجم الزامبي باتسون داكا من تسجيل رابع أهداف ليستر ستي ليحقق الفريق الذي دخل المباراة وهو متذيل الترتيب، أول فوز له هذا الموسم فرفع رصيده إلى 4 نقاط متقدماً إلى المركز التاسع عشر. من جانبه تكبد نوتينغهام فورست الخسارة السادسة مقابل تعادل وانتصار وحيد فتراجع إلى المركز الأخير برصيد أربع نقاط متأخراً بفارق الأهداف خلف ليستر تحديداً.