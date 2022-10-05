دوليه

تسعى الهيئة العامة للرياضة جاهدة الى تنفيذ القرارات المتعلقة باستراتيجية الرياضة وبدعم من وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري الذي يولي الملف اهتماما كبيرا، حيث تم اصدار عدة قرارات خلال فترة وجيزة منها تشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص ومراجعة الشكاوى الخاصة بالهيئة المحالة من مكتب وزير الشباب وكذلك تفعيل عمل لجنة الرقابة والتفتيش على الهيئات الرياضية (اندية شاملة ومتخصصة واتحادات) التي شكلها الوزير السابق علي الموسى، كما ستقوم الهيئة اليوم بالكشف عن لائحة ضوابط الاحتراف الرياضي الجديد والتي ستدخل حيز التنفيذ في الفترة القادمة وتطبق على جميع الالعاب الجماعية والفردية بالاضافة للرياضة النسائية. وهذه الخطوات اذا تم تفعيلها على ارض الواقع سيكون لها انعكاس ايجابي على الرياضة بشكل عام وطالما ان الهيئة وبتوجيهات من قبل الوزير عبدالرحمن المطيري يضعون نصب اعينهم كل ما يهم الشأن الرياضي والعمل على ازالة العراقيل التي تواجه تطلعات الشباب الرياضي ومن ثم خلق البيئة المناسبة لهم، فلابد ان يلتفتوا الى القرار (4) لسنة 2022 الذي اصدره الوزير السابق علي الموسى بشأن ضوابط استغلال الاراضي والمنشآت الرياضية في الهيئات الرياضية (اندية شاملة واندية متخصصة واتحادات) فهو قرار له الكثير من الفوائد التي ستعود على الهيئات الرياضية من الناحية المادية اذا ما تم تطبيقه بشكل مثالي وبمتابعة جدية من قبل الهيئة حيث سيسهم كثيرا في تخفيف العبء عن ميزانيات الهيئات الرياضية وتحديدا في الاندية الشاملة التي كثيرا ما تشكو من قلة الميزانية والدعم المادي بحجة ان هناك صرفا متواصلا على الالعاب الرياضية. وبكون جميع الاندية لديها استثمارات فمن الضروري ان تفعل بعض المواد التي تضمنها القرار وتحديدا المادة 34 التي اشترطت تخصيص 10% من عائد الاستغلال السنوي لسداد ديون الهيئة الرياضية ويصرف باقي ايرادات الاستغلال بنسب متفاوتة على اللاعبين وفرق النادي والملابس والتغذية والمستلزمات والعلاج ودوروس التقوية والتأمين الصحي والتطوير الاداري والانشطة الثقافية والاجتماعية وصيانة المرافق والمنشآت. ونال نصيب التطوير الفني لفرق النادي اعلى نسبة 30% ومثل ذلك اذا تم استغلاله فهو كفيل بان تكون الفائدة واسعة ويكون بمقدور الاندية ان تستثمره بصورة منظمة وتحديدا لفرق المراحل السنية بدلا من العمل على الغائها بحجة انه لاتتوفر بدائل مالية من اجل دعمها بالرغم من ان ميزانيات الاندية تبلغ سنوي 700 الف دينار شاملة الدعم الاضافي والبعض منهم اوقف وسائل النقل (الباصات) التي تنقل المراحل السنية وبجانب الترشيد في صرف الملابس السنوية للاعبين، ووصل الامر بالبعض إلى وقف صرف الشاي والحليب والعصائر للاعبين الصغار بذريعة عدم توفر اموال لتغطية تلك الجوانب. وعلى الهيئة ان تركز على تلك الامور التي اصبحت من العوامل الطاردة للاعبين الصغار والمراحل السنية فهم بحاجة للتحفيز والجذب وليس وضع العراقيل امامهم تحت ذريعة ادارات الاندية «ماكو فلوس» والتكاليف اصبحت باهظة وبذلك يجب على لجنة الرقابة والتفتيش ان تتبع اوجه استغلال هذا القرار بكل دقة.

