دوليه

ستتحول الصحاري والجبال في المملكة العربية السعودية قريبا إلى مسرح للرياضات الشتوية، مع إختيار تروجينا في مدينة نيوم، لإستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة عام 2029، امس الثلاثاء في الجمعية العمومية الـ 41 للمجلس الأولمبي الآسيوي في العاصمة الكمبودية بنوم بنه. وستكون أول مدينة في منطقة غرب آسيا تستضيف دورة الألعاب الآسيوي الشتوية.

ووقع الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية والبارالمبية في السعودية، الذي قدم عرضا شاملا، عقد المدينة المضيفة مع راجا راندير سينغ القائم بأعمال رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي، بعد موافقة أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على العرض السعودي. وقال الأمير عبدالعزيز: «إنه نصر رائع للأمة السعودية ودول الخليج. إن الدعم السخي المقدم لقطاع الرياضة في السعودية يسهم بشكل كبير في تقدم الرياضة وجميع القطاعات الأخرى في المملكة بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030». وتابع: «نشكر المجلس الأولمبي الآسيوي على منحنا هذه الفرصة. ستكون تروجينا على مدار العام وجهة للرياضات الشتوية وسيتم تمويلها ودعمها بالكامل بضمانات حكومية. ستسلط الضوء على الإمكانات الهائلة والبنية التحتية الكبيرة للمملكة العربية السعودية لاستضافة وتنظيم المنافسات والدورات بنجاح على المستوى الدولي».

