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عاد الكويت إلى مكانه المفضل في صدارة الترتيب بعد نهاية الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، مستغلاً تعادل كاظمة مع السالمية 1-1 أول من أمس في ختام الجولة.

ولا شك أن استعادة الأبيض أمر متوقع بعد عثرة البداية وتراجع الأداء في بعض المباريات، إلا أن فريق المدرب روديون غاسانين رادان يبدو الأجدر بالصدارة، بل وربما الأقرب لتحقيق اللقب وإن كان الحديث عن هذا الأمر يبدو مبكراً خصوصاً مع اعتماد النظام الجديد للمسابقة. ما يميّز الكويت عن بقية الفرق أنه استفاد من تعثره أمام الجهراء بالخسارة في الجولة الأولى، وفاز في 4 مباريات متتالية حتى وإن لم يقدم العرض المنتظر، وهذا الأمر هو المطلوب في مسابقة الدوري التي تحتاج في هذه المرحلة حصد أكبر عدد من النقاط، قبل خوض القسمين الثالث والرابع في «دوري الستة».

الأبيض يبتعد بفارق نقطة واحدة عن كاظمة الذي تمسك بالصدارة حتى الوقت بدل الضائع من مباراته مع السالمية بعد أن تقدم بهدف الإسباني جاي ديمبلي في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، لكنها فقدها عندما سجل محمد الهويدي هدف التعادل في الدقيقة 90+2 للسماوي الذي ظل كعادته في المواسم الأخيرة ينافس على استحياء ولا يقوى على الاستمرار في الصراع حتى الجولات الأخيرة.

ويظل البرتقالي المنافس الوحيد للكويت على الصدارة، مع التراجع الواضح لـ «الكبيرين» القادسية والعربي بمدربيهما الجديدين، فالأول خرج بتعادل مخيب مع النصر الذي لعب المباراة بعشرة لاعبين منذ الشوط الأول، والثاني حقق انتصاره الأول في المسابقة لكنه كان باهتاً وغير مقنع ورفع رصيده إلى 6 نقاط بالتساوي مع الفحيحيل الذي خسر بصعوبة أمام الكويت.

أما النصر، فلديه مشكلة واضحة مع البطاقات الحمراء، فالفريق لعب المباراة الثالثة على التوالي بعشرة لاعبين، لكنه هذه المرة خرج بنقطة حسنت من وضعه قليلاً فبات ثامناً بـ 5 نقاط وبفارق الأهداف عن التضامن الذي حصد نقطة واحدة من تعادله مع الساحل متذيل الترتيب.

