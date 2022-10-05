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حجز منتخب إيران أول مقاعد الدور نصف النهائي بتغلبه على فيتنام 8-1 في اللقاء الذي جمعهما أمس الثلاثاء في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة الصالات التي تستضيفها الكويت حتى السبت المقبل.

سجل أهداف إيران كل من: حسين طيبي (7 و16 و33)، وسالار أغابور (11)، وعلي رفيع بور (11)، ومحمد حسين بازايار (25)، ومسلم أولاد قوباد (28)، وأحمد عباسي (38)، فيما أحرز هدف فيتنام الوحيد فام دوك هوا (38).

من جانب آخر، أكد رئيس الإدارة الطبية بالاتحاد الكويتي لكرة القدم، رئيس اللجنة الطبية المنبثقة عن اللجنة المحلية المنظمة للبطولة د. عبد المجيد البناي أن الأمور فيما يخص النواحي الطبية تسير على خير ما يرام. وقال البناي في تصريح صحافي: «خضع 40 لاعبا حتى انتهاء دوري الثمانية لفحص المنشطات، بواقع لاعبين من كل منتخب في المباراة».

وأضاف: «أما المركز الطبي في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات الذي يعمل تحت إشراف وزارة الصحة، فيقوم بعمله على أكمل وجه، لذلك لم تدون ضده أي ملاحظة، بل لقي إشادة وتقدير جميع الوفود».

وأشار البناي إلى أن قسم الطوارئ تعامل مع إصابة لاعب منتخب تركمانستان الذي تعرض لكسر في الفك بشكل مثالي، فتم تحويله إلى مستشفى جابر، التي وقعت الكشف الطبي عليه، وقامت بدورها بتحويله إلى مستشفى العدان للوقوف على رأي الأطباء المختصين، والذين أوصوا بإخضاعه للتدخل الجراحي، غير أنه غادر مع وفد منتخب بلاده، وفضل إجراء العلاج في بلاده.

وتابع: «تم التعامل كذلك مع إصابة عدد من اللاعبين من بينهم لاعب منتخب الكويت عبدالرحمن الوادي داخل الملعب، علما بأن وزارة الصحة وفرت 12 مسعفا في الصالة، و8 للملعب، و4 للمدرجات، مع تزويدهم بالأدوية اللازمة للتعامل مع الحالات التي تحتاج علاجا عاجلا».ولفت البناي إلى أن العيادات المتواجدة في مقر إقامة الوفود والحكام ومسؤولي الاتحاد الآسيوي، تعاملت مع الحالات بشكل رائع، إلى جانب تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات المختصة بشكل سريع.

