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توج كاظمة بطلاً لكأس السوبر للكرة الطائرة بعد تغلبه على الكويت 3-1 أول من أمس في اللقاء الذي جمعهما على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة في افتتاح الموسم الجديد. وبهذا الفوز رفع البرتقالي رصيده إلى لقبين في كأس السوبر مقابل خمس مرات للكويت ومرة للقادسية.

وفاجأ كاظمة خصمه أولا والجماهير الحاضرة ثانياً بتقديمه مستوى متميزا تفوق به على خصمه الأكثر جاهزية والذي طغى على أدائه التشنج والعصبية ما تسبب باضاعة العديد من الكرات السهلة ومنح كاظمة الفرصة لتسيد اللقاء والفوز باللقب بكل جدارة واستحقاق.

وبدأ البرتقالي اللقاء بقوة عبر تركيز لاعبيه الكبير ومتابعة جميع الكرات في المنطقتين الامامية والخلفية وسط تألق لافت من أحسن لاعب في المباراة المحترف الجديد القديم الدومينيكاني الفيس سانتوس الذي دك ملعب الكويت بالعديد من الضربات الساحقة التي لا تصد ولا ترد إلى جانب تميز المحترف الآخر الكوبي أورلاندو سبيدا فضلا عن تألق عبدالعزيز شاكر وعبدالرزاق اللوغاني وسلطان أحمد لينهي البرتقالي الشوط الاول 25-19.

وشعر لاعبو الكويت بالخطر وحاولوا العودة بقوة في الشوط الثاني وتمكنوا من مجاراة خصمهم بتبادل التقدم نقطة بنقطة وصولاً إلى التعادل 22-22 ليتقدم بعدها البرتقالي 23-22 ثم أحرز النقطة 24 بصعوبة وسط احتجاج من لاعبي الكويت الذي طالبوا باحتساب النقطة لصالحهم إذ انزلق عبدالعزيز شاكر وانقذ الكرة باطراف اصابعه قبل أن تلمس الأرض ليحرز كاظمة النقطة 24 وهو ما لم يعجب لاعبي الأبيض ليوجه الحكم البطاقة الصفراء لقائد الكويت عبدالله جاسم ما منح كاظمة نقطة الفوز في الشوط 25-22.

وتسيد الكويت الشوط الثالث وانهاه لصالحه 25 -20، قبل أن يعود البرتقالي بقوة في الشوط الرابع ويحقق الانتصار 25-19 محرزا لقب الكأس السوبر بكل جدارة واستحقاق ومنهياً سلسلة طويلة من الهزائم أمام خصمه في المواسم الأخيرة. وفي الختام قام أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومسؤولي النادي بتتويج الفريق بالكأس والميداليات.

