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تنطلق اليوم بطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة باقامة مباراتين تجمعان القادسية مع التضامن في الـ 05:00 مساء، والعربي مع الجهراء في الـ 07:00، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن تتأهل الفرق الاربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في نصف النهائي ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية. ويغيب عن البطولة نادي اليرموك الذي اعتذر عن عدم المشاركة. ويسعى القادسية والعربي إلى تحقيق انطلاقة قوية في أولى مبارياتهما في الموسم الجديد الذي يسعيان بقوة إلى المنافسة على جميع ألقابه.

