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تفتتح عند الـ 07:00 من مساء اليوم بطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة السلة للرجال، على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ويعقب حفل الافتتاح المتنوع، مواجهة تجمع الكويت مستضيف البطولة مع نظيره أهلي بنغازي الليبي في الـ 8 مساء، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتقام في اليوم الأول البطولة التي تمتد منافساتها حتى 15 الشهر الحالي، 6 مباريات موزعة على صالتي الاتحاد ونادي الكويت، وتشمل جميع المجموعات الأربع، إذ تنطلق أولى المباريات على صالة الاتحاد في الـ 3 عصرا، حيث يصطدم الميناء اليمني بالأهلي المصري حامل اللقب ضمن منافسات المجموعة الثانية، وتتبعها في الخامسة مساء، المواجهة الثانية، وتجمع الاتحاد السكندري المصري مع أهلي حلب السوري ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وعلى صالة نادي الكويت، يلتقي الأهلي البحريني مع نظيره السد القطري في الـ 3 عصراً ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وتتبعها في الـ 5 مساء ضمن المجموعة ذاتها، مباراة تجمع كاظمة مع البشائر العماني، فيما يلتقي الجهراء مع دجلة العراقي في الـ 7 مساء في أولى مواجهات المجموعة الرابعة، وذلك على نفس الصالة.

