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دعا عدد من الفنانين الكويتيين الرواد والنجوم اعضاء مجلس الامة المنتخبين الى رفض «قانون المهن الفنية» الذي تقدمت به نقابة الفنانين الكويتيين. مشيرين الى ان هذا القانون سيعوق الحركة الفنية ولا يخدم الفنانين نهائيا.

وجاء في بيان اصدره الفنانون ان القانون قد تم رفضه مسبقاً من قبل «الفتوى والتشريع» وقال الفنانون الموقعون على البيان «ان هذا القانون المشؤوم هو السبب المباشر لاستقالة زميلنا الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا من منصبه كنقيب للفنانين بعد اطلاعه عليه. كما أن النقابة لا تمثلنا كفنانين رواد، ولا تمثّل الغالبية من الفنانين النجوم والشباب»، واكد البيان أن «النقابة منذ 2009 حتى الان لم تقدم ما يخدم الفن والاعلام، مع تجاهل تام للفنانين الرواد من النقابة». ووقع على البيان الذي اصدره المنسق العام للفنانين الكويتيين الرواد، الإعلامي خالد الراشد بصفته وكل من الفنانين حياة الفهد، إبراهيم الصلال، مريم الصالح، سعاد عبدالله، سعد الفرج، محمد المنصور، خالد العبيد، محمد جابر العيدروسي، محمد المنيع، جاسم النبهان، بدر بورسلي، عبدالرحمن العقل، عبدالإمام عبدالله إلى جانب حسين المنصور، ولد الديرة، محمد العجيمي، زهرة الخرجي، حسن البلام.

