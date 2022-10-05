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برعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحضور الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أعلنت جائزة الإعلام العربي التابعة لنادي دبي للصحافة،امس، عن أسماء الفائزين ضمن فئاتها الخمس في دورتها الـ 21.

وسلّم الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم، خالد بن حمد المالك رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة»، رئيس هيئة الصحافيين السعوديين، رئيس اتحاد الصحافة الخليجية جائزة شخصية العام الإعلامية.

وجاء تكريم المالك نظير إسهاماته في تشكيل الوعي والمعرفة ومحاربة الأفكار المتطرفة والهدامة، والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وفاز محمد نبيل حلمي من صحيفة «الشرق الأوسط» بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة السياسية، فيما فاز محمد الصاوي من موقع «مصراوي» الإلكتروني بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة الاستقصائية.

وحصل محمد عيسى من مجلة «الأهرام العربي» على جائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة الاقتصادية، وحسين الزناتي من مجلة علاء الدين التابعة لمؤسسة الأهرام على جائزة الصحافة العربية عن فئة صحافة الطفل.

وفازت صحيفة «اندبندنت عربية» السعودية بجائزة الإعلام الرقمي كأفضل منصة إخبارية، وكذلك منصة Follow ICT المصرية بجائزة الإعلام الرقمي كأفضل منصة اقتصادية.

وفازت منصة كووورة البحرينية KOOORA بجائزة الإعلام الرقمي كأفضل منصة رياضية، وفاز برنامج مستقبل الطاقة الذي يبث على قناة العربية بجائزة الإعلام المرئي عن فئة أفضل برنامج اقتصادي.

وفاز برنامج «معكم منى الشاذلي» الذي يبث على قناة «سي بي سي» المصرية، بجائزة الإعلام المرئي فئة أفضل برنامج اجتماعي، وفاز برنامج «روافد» الذي يبث على قناة العربية بجائزة الإعلام المرئي عن فئة أفضل برنامج ثقافي.

وفاز برنامج صدى الملاعب الذي يبث على قناة «إم بي سي» بجائزة الإعلام المرئي عن فئة أفضل برنامج رياضي.

وفاز وثائقي «أبي كان داعشياً» من إنتاج قناة «سكاي نيوز عربية» بجائزة الإعلام المرئي عن فئة أفضل عمل وثائقي.

