وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس على التوالي سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء الأسبق. كما أجرى سموه اتصالا هاتفيا مع سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

واستقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء السابق.

كما استقبل سموه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء.وذلك في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.

