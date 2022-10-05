وطن النهار

تحتفل الكويت مع دول العالم بيوم المعلم تكريما للرسالة النبيلة التي يؤديها ودوره في غرس القيم ووضع اللبنات الأولى في جيل المستقبل بما يسهم في نهضة المجتمعات وبناء الحضارات.

وتأتي الاحتفالية هذا العام تحت شعار (التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين) وتستمد أهميتها من الرسالة السامية التي يؤديها المعلم في بناء الأجيال والجهود الجبارة التي يبذلها في صنع مجتمع واع وقادر على مواجهة التحديات.

وفي هذا الشأن قال رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي لـ (كونا): إن اليوم العالمي للمعلم الذي يصادف الخامس من أكتوبر سنويا يسلط الضوء على دور المعلم ورسالته وجهوده المبذولة في بناء الأجيال ورسم معالم التطور والتقدم في جميع المجالات المختلفة.

وذكر أن جمعية المعلمين تحرص عبر هذه المناسبة على إيصال كل معاني الشكر والتقدير للمعلم وترجمتها في فعاليات متنوعة تسطر من خلالها رسالة وفاء وعرفان للمعلم الذي يسهم في ترجمة مضامين الخطط التنموية.

وأوضح أن اليوم الذي حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لتحتفل خلاله الهيئات الحكومية والأهلية يستهدف إبراز دور المعلم ورسالته وتأثيره في المجتمعات ودوره الكبير في صناعة الأجيال كون مهنة التعليم من أفضل وأسمى المهن وشريحة المعلمين تستحق الاهتمام والرعاية من كل جهات الدولة ومؤسساتها.

