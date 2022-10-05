وطن النهار

أكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري أن طول الطريق من أهم التحديات التي تواجه شاحنات المواد الإنشائية للوصول إلى موقع المرادم في الدائري السابع، الأمر الذي جعلها تقوم برمي مخلفات البناء و المواد الإنشائية في المناطق البرية قبل وصولها للمرادم.

وقال المحري خلال الزيارة الميدانية التي قام بها بمعيته 11 عضوا من لجنة البيئة لموقع مرادم النفايات الإنشائية: إن من أبرز المعوقات التي واجهت الشاحنات الناقلة تغير الطريق وطول مسافة الطريق الجديد، وعدم قدرتها على الوصول الى الموقع المخصص للنفايات، وكان وراء رمي النفايات والانقاض بعشوائية في الصحراء ما يسبب مشكلة بيئية أخرى، ولابد من وضع حلول لمعالجة هذه المشكلة.

وأشار إلى أن عدد الشاحنات الناقلة التي كانت تصل 700 شاحنة في اليوم فيما بعد «شق الطريق» وصلت إلى 40 شاحنة، لافتا إلى ان البلدي سيحاول السير في خطوط متوازية فيما يتعلق بوضع حلول للمشكلات كافة التي تواجه مرادم النفايات، وتقديم مقترح لطريق أخر يسهل الوصول لمواقع مرادم النفايات.

وأكد المحري أن المجلس البلدي بوابة التنمية للتعامل مع كل الجهات الحكومية لتجاوز وتقليل كل الصعوبات التي تواجههم من خلال إعداد لوائح وإصدار قرارات تتماشى مع الواقع لتسهيل المهمة عليهم.

وأفاد المحري أن البلدي في طور إعداد لائحة جديدة تتعلق بالنظافة تتطلب منا النزول ميدانيا إلى أكثر من جهة لمتابعة المعوقات والصعوبات كافة ومعرفة الخلل من أجل إقرار اللوائح لتندرج تحت إقرار قوانين تناسب الجميع وذلك من أجل الصالح العام.

وأضاف أن الأعضاء استمعوا لشرح مفصل عن آلية عملية تدوير النفايات الإنشائية، إضافة إلى معرفة التحديات التي تواجه الشركات المعنية بالفرز، سواء من نقاط الضعف أو القوة، أو ما يتعلق بالتهديدات، أو الفرص المتاحة قبل وصولها لمواقع المرادم.

واكد أن طريقة الهدم والإنشائيات الدارجة في الوقت الحالي تتطلب وجود معايير منها حفظ حقوق الناقل خاصة أن عملية فرز المواد الإنشائية أصبحت تتم أمام المنازل.

بدوره، قال نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري: إنه تم التطرق للعديد من للنقاط خلال اللقاء، حيث كان من أبرز المعوقات التي تم الإشارة إليها مشكلة الطريق الذي من خلاله يتم رمي المخلفات قبل أن تصل إلى الموقع.

