وطن النهار

شارك فريق قسم تعديل الجرعة من أجل طعام اعتيادي «دافني» من معهد دسمان للسكري والذي انشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بتقديم محاضرة في مؤتمر جمعية رعاية مرضى السكري وأخصائيي التدريب في الولايات المتحدة الاميركية اخيراً.

وتعتبر هذه المشاركة هي الاولى من نوعها على مستوى الخليج والوطن العربي في هذا المؤتمر العالمي المتخصص بالتدريب والتعليم حول كل ما يخص مرض السكري والذي يعد الاضخم والأهم لمثقفي السكر على مستوى العالم.

حيث ألقيت محاضرة من قبل أخصائيي تثقيف السكري لدى معهد دسمان للسكري وقد تطرقت المحاضرة إلى الرعاية التي يقدمها برنامج «دافني» للمصابين بالنوع الأول من السكري خلال المؤتمر وقد نالت على إعجاب المشاركين والحضور. وتمحور موضوع المحاضرة حول نتائج البحث والاثر المرصود لمشاركة المنتسبين لبرنامج دافني خلال الـ 10 سنوات السابقة. حيث ان البرنامج انطلق من معهد دسمان للسكري منذ سنة 2011 حتى اليوم وذلك بإشراف من قبل د. إباء العزيري رئيس القطاع الطبي بالإضافة إلى جمانة الكندري رئيس قسم التغذية، وهو برنامج تعليمي تدريبي مكثف للمصابين بالنوع الأول من السكر. خلال هذه السنوات تمت متابعة المرضى لمعرفة جودة البرنامج وتأثيره على حياتهم.

وبفضل الله كانت النتائج إيجابية حيث أسفرت عن انخفاض في معدلات سكر الدم التجسسي وتحسين جودة الحياة لدى المرضى. والجدير بالذكر أن هذه المشاركة تعتبر الأولى التي يتم قبولها من دولة عربية وذلك يعكس الجهود الحثيثة لخدمة المرضى ورفع شأن الكويت في المحافل الدولية.

