وطن النهار

قال مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الجهراء محمد الجبعة إن الإدارة نفذت جولة ميدانية في منطقة الصبية لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد.

وأوضح أن الجولة اسفرت عن رفع وحجز 6 عربات متنقلة في منطقة الصبية «جسر الشيخ جابر» لوقوفهم على الطريق مباشرة الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة السير ويسبب الحوادث، فتم رفعهم وإرسالهم إلى موقع حجز البلدية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتوجيه إنذارات لأصحابها.

وأشار إلى مواصلة جميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة الباعة الجائلين في المحافظة لجولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

