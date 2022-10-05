وطن النهار

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن إعادة التيار للأجزاء التي انقطع عنها في منطقتي الصليبخات وشمال غرب الصليبخات، نتيجة خروج 3 مغذيات فرعية في محطة التحويل الرئيسة «جابر الأحمد AW» عن الخدمة بسبب عطل طارئ.

وقالت الوزارة في بيان «تم إعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي، وجار إعادته بالكامل في أسرع وقت ممكن».

وكان خروج 3 مغذيات فرعية في محطة التحويل الرئيسة «جابر الأحمد AW» عن الخدمة قد تسبب بعطل طارئ أدى إلى انقطاع التيار عن أجزاء من منطقة الصليبخات وشمال غرب الصليبخات.

‏وذكرت الوزارة في وقت سابق «جار عمل اللازم من قبل فرق الطوارئ المتواجدة في الموقع، وإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن».

