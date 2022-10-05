وطن النهار

وجّه وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد كلمة إلى رجال مكافحة المخدرات ورجال الجمارك خلال عملية فرز كمية كبيرة من الخمور التي تم ضبطها قبل دخولها البلاد قائلا : يجب التعاون والربط بين الجهتين وذلك لمكافحة هؤلاء الذين يسعون لتدمير مستقبل أبناء الكويت « لا تخلونهم شلون ما يكون سواء أنني موجود أو مو موجود، اهل الكويت امانة في اعناقكم وأهل الكويت أمانة في اعناقنا قبل اعناقكم، لا تخلون هؤلاء الذين ما يخافون من الله يدمروننا».

وقال الخالد اننا نتشرف في عطائكم وادائكم وبارك الله في مجهودكم وادائكم والله يكثر من امثالكم، و«لا تخلون أهلكم وعيالكم لا تخلون تجار السموم يدمرون مستقبلهم».

وقد أشرف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس ومدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد يوم أمس على فض أحراز محاولة تهريب ما يقارب 23 ألف زجاجة خمر متنوعة إلى البلاد عن طريق ميناء الشويخ وتقدر قيمتها السوقية بحوالي مليون ونصف المليون دينار كويتي.

وفي التفاصيل، أنه وضمن متابعة القيادات العليا في وزارة الداخلية لمكافحة مهربي الممنوعات ومروجيها، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك من ضبط حاوية بميناء الشويخ، قادمة من إحدى الدول وتحتوي على كمية كبيرة من الخمور المتنوعة.

وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم المخلصة في توجيه الضربات المتتالية ضد مروجي الممنوعات بكل قوة وحزم.

كما توجه الوزير بالشكر والتقدير إلى الإدارة العامة للجمارك على تعاونها المستمر ومتابعتها المكثفة مع رجال وزارة الداخلية في ضبط عمليات محاولة التهريب عن طريق إدخالها إلى البلاد عبر المنافذ الجوية والبرية أو البحرية.

حضر في الموقع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اللواء توحيد الكندري، ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد.

