وطن النهار

أعلن وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م. علي الموسى، أمس الثلاثاء، بدء الهيئة العامة للطرق والنقل البري في أعمال تطوير منطقة تقاطع أعلى نفق دروازة العبدالرزاق والمنطقة المحيطة بها، وذلك منذ إغلاقه في نوفمبر 2020.

وقال خلال تدشين عمليات الصيانة في موقع تقاطع أعلى نفق الدروازة «بناء على تكليف مجلس الوزراء للهيئة العامة للطرق بتنفيذ أعمال الصيانة قمنا بالتنسيق مع الجهات المعنية لاخذ الموافقات اللازمة»، مشيداً بتعاون مسؤولي الجهات في تسريع وتيرة الحصول على الموافقات اللازمة.

وأوضح الموسى أنه من المتوقع أن تستغرق الأعمال التي تشمل الفحص والاختبارات والأعمال الخرسانية لجسم النفق، وأعمال إزالة وتجديد وصيانة جميع طبقات العزل، وحقن الفواصل، وتغيير منصات الارتكاز، 90 يوماً من بدء تنفيذ الأعمال. وأشار الموسى إلى أن تنفيذ الأعمال سيتم بأيدٍ كويتية، مؤكداً أنه تم وضع مواصفات جيدة تناسب هذا الموقع الحيوي.

