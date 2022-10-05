وطن النهار

ترأس رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد الاجتماع الأول للجنة تنظيم وتأمين الشواطئ البحرية في مبنى رئاسة قوة الإطفاء العام بحضور الوكلاء المساعدين في الجهات المعنية بالدولة. وفي بداية الاجتماع رحب بالحضور ونقل لهم تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد وتمنياته لهذه اللجنة بالتوفيق في عملها تنفيذا لرغبة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد لجعل الشواطئ آمنة بعد وضع اشتراطات الأمن والسلامة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين من حوادث الغرق وفقاً لمتطلبات قوة الإطفاء العام والجهات المعنية بالدولة. وتم خلال الاجتماع عرض إحصائية قوة الإطفاء العام لحوادث الغرق ومواقع الشواطئ الخطرة والشواطئ ذات الكثافة بعدد المرتادين وذلك للتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الحلول للتقليل من هذه الحوادث المأساوية حفاظاً على الأمن المجتمعي وهناك عدد من التوصيات خرج منها الاجتماع لمناقشتها في الاجتماع القادم. وأكد الفريق المكراد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لحماية الأرواح مع أهمية تعاون المواطنين والمقيمين وتقيدهم باشتراطات الأمن والسلامة.

