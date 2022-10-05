وطن النهار

انطلقت صباح أمس الثلاثاء قطار الانتخابات الطلابية في جامعة الكويت، بانتخابات اتحاد الطلبة للعام الدراسي 2022/2023، بمشاركة أكثر من 35 ألف طالب وطالبة من مختلف الكليات، وسط منافسة «القائمة الائتلافية والاتحاد الإسلامي، والقائمة المستقلة، والقائمة الإسلامية»، وغياب ملحوظ لقائمة الوسط الديموقراطي، وذلك لاختيار ممثليهم في انتخابات اتحاد الطلبة بالجامعة.

فمنذ صباح أمس، شهدت جامعة الكويت أجواء انتخابية متميزة حماسية، حيث فتحت اللجان الانتخابية ابوابها في الساعة 8 صباحاً في 4 مواقع جامعية، بواقع 22 لجنة انتخابية موزعة على مواقع الجامعة المختلفة في الشدادية وكيفان والشويخ والجابرية، بالكليات وهي: «الهندسة والعلوم والعلوم الحياتية والآداب والتربية والعلوم الإدارية وكلية الصحة العامة»، وفي كيفان بكلية الشريعة، وفي الشويخ بكليتي العلوم الاجتماعية والحقوق، وفي الجابرية بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب المساعد، على أن يكون مقر الفرز كما هو معمول به كل عام في كلية التربية بكيفان.

وزينت الكليات بالمنشورات واللافتات الطلابية للقوائم المتنافسة على مقاعد الاتحاد، وعملت القوائم على حشد مؤيديها من خلال اللجان الطلابية في الكليات المختلفة، ففي الشدادية كان هناك حضور طلابي لافتاً، في عدد من الكليات، حيث عادت الأجواء الانتخابية بالطلبة إلى تفاعلهم، وأحيت الزخم الانتخابي ما قبل الجائحة والعودة الشاملة للطلبة هذا العام.

وفي مركز العلوم الطبية لجامعة الكويت في الجابرية، كانت الأجواء الانتخابية أكثر فاعلية وحماسة من القائمة الائتلافية باطلاق الأهازيج وأناشيد لشحذ الهمم لمؤيديهم، مع وجود محدود للقائمتين المستقلة والإسلامية في الكليات الطبية.

فيما شهد موقع الشويخ تفاعلا نسبياً من الطلبة مع مظاهر انتخابية هادئة، في كليتي العلوم الاجتماعية والحقوق، بسبب انتقال أغلب الكليات إلى مواقع الشدادية. وليس كسابق عهده الذي كان يزخر دائماً بالتفاعل الانتخابي الكبير بين الطلبة.

وتوقع مراقبون أن تشهد الانتخابات هذا العام هدوءاً نسبياً في مختلف الكليات، لاسيما مع استحواذ قائمة «الائتلافية والاتحاد الإسلامي» على مقاعد اتحاد الطلبة على مدى السنوات السابقة، وضعف الاقبال والتفاعل الطلابي مقارنة بالسنوات السابقة.

يذكر أن انتخابات العام الماضي شهدت فوز القائمة الائتلافية والاتحاد الإسلامي بـ 6546 صوتاً، بفارق 3837 صوتاً عن منافستها القائمة المستقلة التي حصلت على 2709 أصوات، فيما حصلت القائمة الإسلامية على 338 صوتاً.

