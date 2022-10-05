مال وأعمال

كشفت بيانات حكومية عن ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بواقع 801 مليون دينار على اساس سنوي بالغة 14.182 ملياراً مقابل 13.381 مليار دينار.

ووفق، الاحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر اغسطس 2022، فان الأداء السنوي للاحتياطي الرسمي للكويت تم تدعيمه من خلال ارتفاع بند عملة اجنبية وودائع في الخارج خلال اغسطس بنسبة 0.29% عند 12.529 مليار دينار، مقارنة بـ12.493 مليار دينار في الشهر ذاته من العام السابق.

وتمثل السبب الثاني لنمو الاحتياطي في حقوق السحب الخاصة التي بلغت 1.339 مليار دينار، بزيادة 133.68% عن مستواها في اغسطس 2021 البالغ 573.4 مليون دينار. وتعرف اصول السحب الخاصة على انها اصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين اعضائه على اساس نسـب حصصهم في الصندوق.

وفي المقابل انخفض بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق بنحو 0.80% ليصل في اغسطس 2022 إلى 234.4 مليار دينار، مقارنة بـ236.3 مليار دينار في الشهر ذاته من العام السابق، رغم الاستقرار الشهري.

وأوضحت الاحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري بلغت 9.55 مليارات دينار بنهاية اغسطس مقابل 9.15 مليارات للفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع حجم الائتمان لقطاع النفط والغاز بواقع 220 مليون دينار خلال الفترة نفسها من مستوى 2.5 إلى 2.7 مليار دينار.

ووفق الاحصائية، بلغت موجودات بنك الكويت المركزي 12.7 مليار دينار وهي نفس مستواها للفترة نفسها من العام الماضي 2021، كما ارتفعت موجودات البنوك المحلية بواقع 6.14 مليار دينار من مستوى 75.54 مليار دينار بنهاية اغسطس 2021 إلى 81.9 مليار دينار بنهاية اغسطس 2022.

