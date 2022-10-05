مال وأعمال

قفزت البورصة بمكاسبها السوقية الرأسمالية، امس، لأكثر من مليار دينار في يوم واحد بالغة 1.18 مليار، حيث بلغت القيمة السوقية 43.12 ملياراً مقابل 41.94 ملياراً اول امس.

ووفق الأرقام الصادرة عن السوق، بلغت مكاسب البنوك منها 770 مليوناً لتستقر عند مستوى 26.26 ملياراً مقابل 25.49 ملياراً اول امس.

وقد انتعشت كل قطاعات السوق لتستقر جميعها على ارتفاعات مواصلة بذلك الزخم الشرائي للبورصة التي حققت مكاسب في يومين قدره 1.580 مليار دينار مكاسب سوقية رأسمالية في يومين من مستوى 41.54 ملياراً إلى 43.12 ملياراً، منها مكاسب سوقية للبنوك قدرها 900 مليون دينار.

وقد اغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 204?5 نقاط ليبلغ مستوى 7186?53 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 2?9 في المئة.

وتم تداول 295?8 مليون سهم عبر 17434 صفقة نقدية بقيمة 77?6 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 93?07 نقطة ليبلغ مستوى 5377?55 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1?7 في المئة من خلال تداول 174?5 مليون سهم عبر 6627 صفقة نقدية بقيمة 15?8 ديناراً.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 250?9 نقطة ليبلغ مستوى 8048?13 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 3?2 في المئة من خلال تداول 121?2 مليون سهم عبر 10807 صفقة بقيمة 61?7 مليون دينار.

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 85?04 نقطة ليبلغ مستوى 5531?10 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1?5 في المئة من خلال تداول 139?16 مليون سهم عبر 4781 صفقات نقدية بقيمة 14 مليون دينار.

